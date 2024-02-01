РСТ: в 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов

В 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов, что в три раза больше, чем в 2022 году, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает РИА Новости.

Он отметил, что основной объем из этих посетителей - деловые туристы (80%), а не «классические».

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Особую нишу в этом году заняли организованные путешествия группами из Китая. Так, с августа Россия приняла более 50 тысяч китайских туристов по безвизовому механизму.

Ранее в РСТ сообщили, что россиянам стало проще получить шенгенскую визу. Отмечается, что некоторые страны стали охотнее выдавать шенген. Так, по данным РСТ, быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется за две недели, а визу Испании можно получить за 4-6 недель. Однако эксперты указывают, что долгосрочные туристические визы россиянам выдает только Франция, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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