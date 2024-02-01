РСТ: в 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов

В 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов, что в три раза больше, чем в 2022 году, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает РИА Новости.

Он отметил, что основной объем из этих посетителей - деловые туристы (80%), а не «классические».