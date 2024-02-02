Число туристов в России из недружественных стран выросло в два раза

Количество туристов из недружественных стран, посетивших Россию в 2023 году, выросло более чем в два раза в годовом выражении. Таковы данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно информации агентства, в прошлом году 153 тысячи человек из считающихся недружественными стран въехало в страну. Все они целью визита обозначили «туризм». Это также максимальное число туристов с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, передает РИА Новости.