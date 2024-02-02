Число туристов в России из недружественных стран выросло в два раза
Количество туристов из недружественных стран, посетивших Россию в 2023 году, выросло более чем в два раза в годовом выражении. Таковы данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Согласно информации агентства, в прошлом году 153 тысячи человек из считающихся недружественными стран въехало в страну. Все они целью визита обозначили «туризм». Это также максимальное число туристов с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, передает РИА Новости.
Больше всего путешественников приехало из Германии – 56 тысяч человек. В тройку вошли также Эстония (14,5 тысячи) и Латвия (13,2). Заметнее всего выросло количество туристов из Польши – в 21 раз, до 13,1 тысячи. В пятерку лидеров попала также Южная Корея с 7,5 тысячи туристов.
В 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов, что в три раза больше, чем в 2022 году, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru