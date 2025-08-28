От «Чародеев» до «Сталкера»: Названы самые яркие фильмы по Стругацким
По произведения Стругацких снято множество ярких картин, некоторые из которых в свое время были одними из самых ожидаемых релизов, рассказала НСН Нина Ромодановская.
Братья Стругацкие – философски точные писатели, потому киноадаптация любого их произведения сегодня смотрелась бы актуально, заявила в эфире НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
К столетию со дня рождения Аркадия Стругацкого онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустил рейтинг экранизаций братьев-фантастов. Первое место заняли советские «Чародеи» Константина Бромберга. Также в топ-10 — «Дни затмения» Александра Сокурова, «Сталкер» Андрея Тарковского, «Обитаемый остров» Федора Бондарчука и «Трудно быть Богом» Алексея Германа-старшего. Ромодановская заметила, что каждый фильм обладает заметной индивидуальностью.
«Я бы тоже назвала "Чародеев" самым ярким фильмом в этом ряду. "Сталкер" Тарковского, безусловно, выделяется, хотя к нему у меня сложное отношение. Когда читаешь сценарий, понимаешь, что это совершенно другое оригинальное произведение. Идея, которая заложена Стругацкими, осталась, а все остальное написано Тарковским. Он снял не по Стругацким, скорее Тарковский снял по Тарковскому. "Трудно быть богом" Алексея Германа-старшего мы ждали несколько лет, когда случилось несчастье с режиссером, он умер, встал вопрос о том, выйдет ли фильм. Светлана Кармалита и Алексей Герман-младший мужественно закончили кино, оно, конечно же, несло основной посыл Стругацких и Алексея Германа-старшего. Это было двойное авторское послание», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, экранизация любого романа Стругацких сегодня смотрелась бы актуально, если картина будет сделана талантливо.
«Писатели работали в советское время, потому виртуозно владели эзоповым языком. Стругацкие настолько объемны по смыслам, многогранны по темам, настолько философски точны и талантливы, что любое произведение сегодня можно экранизировать, главное – не испортить», - пояснила Ромодановская.
Ранее кинорежиссер Александр Сокуров, создавший фильм «Дни затмения» по повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света», рассказал «Радиоточке НСН», что благодарен судьбе за возможность поработать над картиной. Он также уточнил, что в данный момент реставрирует ее, чтобы зрители смогли посмотреть ленту в хорошем качестве.
