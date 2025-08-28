К столетию со дня рождения Аркадия Стругацкого онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустил рейтинг экранизаций братьев-фантастов. Первое место заняли советские «Чародеи» Константина Бромберга. Также в топ-10 — «Дни затмения» Александра Сокурова, «Сталкер» Андрея Тарковского, «Обитаемый остров» Федора Бондарчука и «Трудно быть Богом» Алексея Германа-старшего. Ромодановская заметила, что каждый фильм обладает заметной индивидуальностью.

«Я бы тоже назвала "Чародеев" самым ярким фильмом в этом ряду. "Сталкер" Тарковского, безусловно, выделяется, хотя к нему у меня сложное отношение. Когда читаешь сценарий, понимаешь, что это совершенно другое оригинальное произведение. Идея, которая заложена Стругацкими, осталась, а все остальное написано Тарковским. Он снял не по Стругацким, скорее Тарковский снял по Тарковскому. "Трудно быть богом" Алексея Германа-старшего мы ждали несколько лет, когда случилось несчастье с режиссером, он умер, встал вопрос о том, выйдет ли фильм. Светлана Кармалита и Алексей Герман-младший мужественно закончили кино, оно, конечно же, несло основной посыл Стругацких и Алексея Германа-старшего. Это было двойное авторское послание», - рассказала она.