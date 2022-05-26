Александр Петров сыграет в черной комедии Полански вместе с Микки Рурком

«Дворец» рассказывает о жизни постояльцев отеля в швейцарских Альпах, который стал «прибежищем» для аристократов, знаменитостей, художников, бизнесменов, мошенников и представителей других «самых привилегированных слоев общества».

Помимо Петрова в картине Полански снимаются, в частности, Микки Рурк и Фанни Ардан.

Российский актер ранее дважды получал премию «Золотой орел»: за роли в фильме «Текст» и сериале «Sпарта».

В 2002 году режиссер Роман Полански получил «Оскар» за фильм «Пианист», а также был в течение карьеры удостоен других самых престижных наград мирового кино.

