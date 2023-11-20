«От Агаты до Булгакова»: Депутат Драпеко о запрете наркотиков в песнях и книгах

Булгаков и Гоголь вряд ли занимались пропагандой наркотиков, сказала в эфире НСН Елена Драпеко, признавшись, что не знает песню «Агаты Кристи» про опиум.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН заявила, что плохо знает творчество группы «Агата Кристи», предупредив о негативных последствиях вымарывания упоминания о наркотиках из литературной классики.

Директор группы Глеба Самойлова The Matrixx Дмитрий Хакимов ранее сообщил НСН, что экс-участник «Агаты Кристи» больше не будет исполнять песню «Опиум для никого», которую вместе с «Моряком» признали пропагандой наркотиков.

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«Это не наш вопрос, а вопрос судебных органов, они заказывают лингвистическую экспертизу, которая показывает, пропаганда это наркотиков или нет. Я песню "Опиум для никого" не знаю и не могу это комментировать. Я не большая любительница этого жанра, попробую выяснить у своих коллег. Рекомендую обратиться к Денису Майданову и Дмитрию Певцову, они как раз из этого поколения», - сказала Драпеко.

При этом Майданов с Певцовым на момент выхода материала не ответили на соответствующие запросы НСН.

Вместе с тем Драпеко считает, что Михаил Булгаков и Николай Гоголь в своих произведениях не вели пропаганду употребления наркотиков.

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«Вряд ли это пропаганда. Есть совершенно определенные параметры, что такое пропаганда, а что такое информирование или литературное произведение. Действительно, если мы сейчас начнем извлекать из всех литературных произведений упоминания о наркотиках, то потеряем существенную часть литературы. Здесь вопрос профессионализма экспертов, которые дают заключения для суда. Если вы сомневаетесь в их профессионализме, можно подать апелляцию», - заключила собеседница НСН.

17 ноября Глеб Самойлова и группа The Matrixx выступили в московском клубе «1930». Как отметил директор группы Дмитрий Хакимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», знаменитая песня «Опиум для никого» не исполнялась на недавних концертах, однако поклонники экс-участника «Агаты Кристи» этого даже не заметили.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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