«От Агаты до Булгакова»: Депутат Драпеко о запрете наркотиков в песнях и книгах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН заявила, что плохо знает творчество группы «Агата Кристи», предупредив о негативных последствиях вымарывания упоминания о наркотиках из литературной классики.

Директор группы Глеба Самойлова The Matrixx Дмитрий Хакимов ранее сообщил НСН, что экс-участник «Агаты Кристи» больше не будет исполнять песню «Опиум для никого», которую вместе с «Моряком» признали пропагандой наркотиков.