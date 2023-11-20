Директор The Matrixx: Глеб Самойлов больше не будет петь «Опиум для никого»

У Глеба Самойлова есть много написанных хитов, поклонники на недавних концертах и не заметили отсутствие песни «Опиум для никого», отметил директор группы Дмитрий Хакимов. 

Группа The Matrixx подписала бумаги, согласно которым песню «Опиум для никого» больше нельзя исполнять на концертах, так как она подходит под статью о пропаганде наркотиков, заявил директор группы Дмитрий Хакимов в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что известные песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» признали в России пропагандой наркотиков. Об этом заявил продюсер и сценарист Антон Чернин со ссылкой на экс-солиста коллектива Глеба Самойлова. Отмечается, что перед концертом Самойлову была вручена соответствующая «грамота от милиционеров». Хакимов объяснил, что за «грамота» была вручена группе.

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«Действительно, эти две песни попадают под законы о пропаганде наркотиков. Песню «Моряк» мы и не исполняли, а «Опиум для никого» просто больше исполнять не будем. Мы подписали соответствующие бумаги, про ведомство, откуда приходили люди, я говорить не буду. А менять слова не видим смысла. Просто, как законопослушные люди, не будем играть эту песню и все. У Глеба Самойлова есть очень много хитов, поклонники на недавних концертах и не заметили отсутствия песни «Опиум для никого», - сказал Хакимов.

Ранее, 17 ноября, концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx прошел в московском клубе «1930 Moscow». Все билеты раскупили еще за несколько дней до концерта, поэтому музыкантов встречал забитый под завязку зал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗапретРоссияКонцертThe Matrixx

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