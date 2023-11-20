Директор The Matrixx: Глеб Самойлов больше не будет петь «Опиум для никого»

Группа The Matrixx подписала бумаги, согласно которым песню «Опиум для никого» больше нельзя исполнять на концертах, так как она подходит под статью о пропаганде наркотиков, заявил директор группы Дмитрий Хакимов в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что известные песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» признали в России пропагандой наркотиков. Об этом заявил продюсер и сценарист Антон Чернин со ссылкой на экс-солиста коллектива Глеба Самойлова. Отмечается, что перед концертом Самойлову была вручена соответствующая «грамота от милиционеров». Хакимов объяснил, что за «грамота» была вручена группе.