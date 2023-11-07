Депутат Драпеко назвала условие возвращения Моргенштерна в Россию
Отечественный рэп-музыкант Алишер Моргенштерн (внесен министерством юстиции в реестр иностранных агентов) сможет без каких-либо трудностей вернуться в Россию в том случае, если не замешан в дискредитации армии РФ. В противном случае, ему придётся ответиь за свои действия перед законом.
Так оценила ситуацию в комментарии изданию «Лента.ру» депутат Государственной думы, Заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. По её словам, окончательное решение остаётся за правоохранительными органами.
Ранее Моргенштерн, покинувший Россию, признался, что испытывает чувство ностальгии и хотел бы возвратиться в страну. Об этом рассказал в интервью Ксении Собчак. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее рэпера, признанного Минюстом РФ иноагентом, в Киргизии назвали «злом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru