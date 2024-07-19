«Остапа понесло!»: Певец Лоза рассказал, почему не закрывает комментарии в соцсетях
У любой медали две стороны, люди пишут в соцсетях не только плохое, сказал НСН Юрий Лоза.
Певец и композитор Юрий Лоза в эфире НСН рассказал, что помимо негативных комментариев ему пишут и хорошие вещи, поэтому он до сих пор не лишил людей возможности комментировать его записи.
Музыкант опубликовал в своих соцсетях пост, в котором пристыдил хейтеров, которые, по его словам, оставляют злобные комментарии с советами на темы, в которых ничего не понимают. Лоза также подчеркнул, что на своей странице в Сети может высказывать свои личные мысли несмотря на одобрение других людей.
«Интернет потихоньку приучил людей к безнаказанности, человек знает, что ему не могут ответить, что он не может получить по голове за свои комментарии. Как говорится: «Остапа понесло!» На некоторых порталах даже имя человека засекречено, поэтому этот человек лепит все, что ему вздумается. Сложно представить, чтобы все были умными и образованными, это же невозможно. Любой идиот может написать все, что ему вздумается. Я иногда прошу, чтобы мне просто не давали советов. Ладно, они пишут свои разные глупости, но хотя бы не надо советовать их мне, человеку с двумя высшими образованиями», - сказал собеседник НСН.
По словам артиста, он не закрывает комментарии, потому что некоторые люди пишут и хорошие вещи.
«Я не закрываю комментарии, потому что часто люди пишут очень хорошие вещи. Я хочу наладить контакт, хочу знать, о чем думает народ, иногда интересные сведения публикуются. У каждой медали есть две стороны», - заключил музыкант.
Ранее конфликтолог, автор романа «Путь русского гангстера» Михаил Орский в беседе с «Радиоточкой НСН» дал советы мэру Ульяновска Александру Болдакину, как справиться с хейтом в соцсетях из-за его лишнего веса.
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