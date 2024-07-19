«Остапа понесло!»: Певец Лоза рассказал, почему не закрывает комментарии в соцсетях

По словам артиста, он не закрывает комментарии, потому что некоторые люди пишут и хорошие вещи.



«Я не закрываю комментарии, потому что часто люди пишут очень хорошие вещи. Я хочу наладить контакт, хочу знать, о чем думает народ, иногда интересные сведения публикуются. У каждой медали есть две стороны», - заключил музыкант.

Ранее конфликтолог, автор романа «Путь русского гангстера» Михаил Орский в беседе с «Радиоточкой НСН» дал советы мэру Ульяновска Александру Болдакину, как справиться с хейтом в соцсетях из-за его лишнего веса.

