«Хорошая реклама!»: Мэру Ульяновска посоветовали обыграть «хейт» за полноту

Мэру Ульяновска Александру Болдакину нужно обернуть критику в Сети на тему полноты себе на пользу и включить самоиронию, заявил НСН конфликтолог, автор романа «Путь русского гангстера» Михаил Орский.

Главе Ульяновска Болдакину ранее пришлось оправдываться за свой лишний вес после критики в соцсетях. В конце мая чиновник признался журналистам, что его с дочкой сфотографировали в «Бургер Кинге» и затем высмеивали за лишний вес. Он объяснил, что после этого случая перестал посещать рестораны фастфуда. Заведение тогда решило сыграть на ситуации и выставило баннер с текстом «Мэр, мы соскучились!». Болдакин в свою очередь пояснил, что в рестораны фаст-фуда ходил из-за детей, а свою полноту объяснил наследственностью и конституцией. Орский считает, что мэру нужно извлечь выгоду из этой ситуации.

«Во-первых, скажу банальность. Любое упоминание кроме некролога – это реклама. Поэтому говорят о нем – и слава Богам! На мой взгляд, можно обернуть это в свою пользу, посмеяться над собой, включить самоиронию. Придумать на основе этого слоган для своей следующей кампании, например, «Хорошего человека должно быть много!». Или заявить, что он тоже не может состоять из одних достоинств и имеет право хотя бы на один недостаток. К тому же люди могли вообще написать ему, мол, зачем он берется за управление областью, если не может справиться со своим телом. Я знал одного очень тучного человека, который свою полноту замечательно обыгрывал. На мой взгляд, этому достойному государственному деятелю нужно включить самоиронию», - заявил конфликтолог.

Ранее супруга депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария подверглась критике за то, что в своих соцсетях назвала Новосибирск «Мухосранском», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

