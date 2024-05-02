«И сам не полечу»: Лоза усомнился в том, что туристы от SpaceX отправятся в космос

Юрий Лоза рассказал НСН, что не хотел бы лично отправиться в космос, поскольку подобные полеты связаны с перегрузками.

Полеты в космос подходят только для здоровых людей, кроме того такие путешествия требуют особой подготовки, заявил в беседе с НСН певец и композитор Юрий Лоза.

Большинство россиян уверены, что человечество сможет жить на других планетах

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX открыла бронирование мест для полетов в космос. Путешествия к орбите Земли начнутся в конце текущего года, а добраться до МКС космические туристы смогут в 2025 году. Также туристам будут доступны полеты до Луны и Марса, однако на данный момент даты неизвестны. Миссии будут проводить на ракетах Dragon и Starship. По словам Лозы, такой подход к проведению космических полетов недопустим.

«Не верю, что эти путешествия состоятся, больше похоже на пиар-акцию. Нам все время говорили, что космонавтов долго готовят к полетам, что профессия требует определенных физических данных. А сегодня получается, что любой человек, даже диабетик или невротик, может дать денег и полететь в космос? Глупость какая-то. Маск нелогично построил предложение. Логичнее было бы набирать группу, которая пройдет обследование. Уже потом, по результатам обследования, принимать решение о полете. Не должно быть – купил, и полетел. Это ведь не то же самое, что записаться в бассейн. А выглядит именно так», - сказал он.

Компания Маска SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос

Собеседник НСН также добавил, что сам не хотел бы полететь в космос, поскольку беспокоится о рисках для здоровья.

«Я бы не хотел такого путешествия. Если это связано с перегрузками, определенными навыками, подходить к таким полетам должны совсем на других принципах. Долгое обследование надо проходить», - заключил он.

Ранее Маск заявил, что SpaceX доставит людей на Луну в ближайшие пять лет. По мнению бизнесмена, экспедиция на Марс станет возможной в течение девяти лет, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: www.peoples.ru
ТЕГИ:Юрий ЛозаИлон МаскКосмосКосмический Корабль

Горячие новости

Все новости

партнеры