Мартина Скорсезе наградили почетным «Золотым медведем» на Берлинале

Награду ему вручил, его коллега и друг, немецкий режиссер Вим Вермеерс. В своей поздравительной речи он назвал Скорсезе брендом, подарившим зрителям полвека необыкновенного кинематографического путешествия.

Со своей стороны, американский режиссер пообещал вскоре привести на Берлинале ещё одну свою новую работу.

«Зачастую, когда ты живешь чем-то, тебе приходится быть самому по себе. Это самая одинокая часть нашей работы. Но так важно помнить, что даже если вам одиноко, вы являетесь частью сообщества. И этим сообществом движет одержимая любовь к искусству, называемому кино», - сказал Скорсезе.

После этих слов зал встал, режиссеру аплодировали стоя — овации длились 25 минут.

Ранее Скорсезе назвал Ди Каприо одним из величайших актеров в истории, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

