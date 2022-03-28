«Оскар за оплеуху!» Шнейдеров похвалил Уилла Смита за выпад на церемонии
Кинокритик согласился с признанием Смита лучшим актером, удивился провалу хайповой «Власти Пса» и назвал «отвратительным» отказ в визе российскому режиссеру Антону Дьякову.
Актер Уилл Смит поступил по-мужски, ударив комика Криса Рока за спорную шутку о его жене во время церемонии вручения «Оскара», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.
Накануне в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония «Оскара». Уилл Смит был признан лучшим актером за главную роль в фильме «Король Ричард», а также стал участником самого резонансного инцидента на мероприятии.
«Мне кажется, что блестяще сыграл Уилл Смит в фильме «Король Ричард». Наверное, да, я был дал ему «Оскар». Самое интересное то, что эта роль довольно принципиально отличается от того, что он играл. Но главное, я бы ему вручил «Оскар» за оплеуху Крису Року, потому что любым шуткам есть пределы. Уилл Смит отреагировал по-мужски, подошел – и дал по роже. Хотя, возможно это была постановка. Если постановка, то красиво», - сказал Шнейдеров.
Кинокритик признался, что рад и удивлен вручению «Оскара» в категории «лучший фильм» картине «CODA: Ребенок глухих родителей».
«Я искренне считал, что (премию за лучший фильм – прим. НСН) получит на волне всеобщего хайпа "Власть пса", но очень радостно, что "Ребенку глухих родителей" вручили "Оскар" и глухонемой актер из этого фильма получил статуэтку, как лучший артист второго плана. Это означает, что американское общество повернулось лицом к людям с ограниченными возможностями. Фильм, получивший "Оскар", пройдет в широком мировом прокате, значит внимание людей всего мира будет приковано к этим проблемам. Я очень рад за американцев», - отметил он.
При этом Шнейдеров возмутился тем, что режиссер номинированного на «Оскар» российского мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков не получил визу и не смог приехать на церемонию.
«Очень обидно за наш мультик "БоксБалет". Больше даже обидно не за сам мультик, а за то, что его режиссер Антон Дьяков не получил американскую визу и не смог приехать в Лос-Анджелес. Я считаю, что культура должна соединять, а не разъединять, и что санкции против людей культуры чудовищны и отвратительны, и еще больше отдаляют народы друг от друга. Санкции против деятелей культуры и спортсменов – это безобразие», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, мультипликатор Константин Бронзит, ранее дважды номинировавшийся на «Оскар», в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал «пустышкой» короткометражный мультфильм «Стеклоочиститель», обошедший российский «БоксБалет» в этой номинации.
В ходе церемонии вручения «Оскара» один из ее ведущих комик Крис Рок сказал со сцены: «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн 2"».
Уилл Смит счел это намеком на прическу своей жены Джады Пинкетт-Смит, страдающей облысением, поднялся на сцену и дал Року в лицо, позже извинившись перед зрителями и Киноакадемией, и посетовав, что «в этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя и улыбаться, притворяясь, что так и должно быть».
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