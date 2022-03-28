«Оскар за оплеуху!» Шнейдеров похвалил Уилла Смита за выпад на церемонии

Актер Уилл Смит поступил по-мужски, ударив комика Криса Рока за спорную шутку о его жене во время церемонии вручения «Оскара», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония «Оскара». Уилл Смит был признан лучшим актером за главную роль в фильме «Король Ричард», а также стал участником самого резонансного инцидента на мероприятии.