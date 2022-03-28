«Пустышка в обертке»: Мультипликатор Бронзит о получившем «Оскар» мультфильме
Картина «Стеклоочиститель» была для многих аутсайдером, но уж никак не победителем, заявил НСН Константин Бронзит.
Мультфильм «Стеклоочиститель», который получил «Оскар», представляет из себя эффектную обертку с пустышкой внутри, голосующих академиков даже не следует рассматривать как специалистов в области кино, заявил режиссер-мультипликатор, дважды номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Работа российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» минувшей ночью не получила награду киноакадемии США «Оскар». В номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» победу одержала картина Альберто Мьельго «Стеклоочиститель». Константин Бронзит отметил, что даже не рассматривал мультфильм испанского режиссера как победителя.
«Не повезло Дьякову, что делать… Я рассматриваю всегда голосующих академиков как просто публику, а не специалистов в кино, или, тем более, экспертов в профессии режиссуры. Эта публика купилась на эффектную обертку, в которую завернута пустышка. Для многих моих коллег этот фильм был аутсайдером, они вообще его не рассматривали как победителя. Лучший фильм из пятерки для меня был «Бестия». Он на голову выше всех», - сказал Бронзит.
В Лос-Анджелесе завершилась 94 церемония вручения премии «Оскар». Впервые за четыре года у «Оскара» появились официальные ведущие. Ими стали Ванда Сайкс, Эми Шумер и Реджина Холл. Статуэтки выдавали с помощью реюнионов — их вручали актеры из фильмов, которые когда-то получили «Оскар». От России на награду киноакадемии был номинирован «Боксбалет». Режиссер картины Дьяков не смог лично присутствовать на премии, потому что США отказали ему в получении визы без объяснения причины.
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