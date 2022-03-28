Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» за шутку о своей жене

Рок позволил себе пошутить об «удивительной, очень короткой прическе» Пинкетт-Смит, которая болеет алопецией — патологическим выпадением волос, пишет РИА ФАН. Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.

«В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально», — объяснил Смит после церемонии вручения кинопремии.

Ранее стало известно, что Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Актер сыграл отца и первого тренера теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард».

