Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» за шутку о своей жене
Голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего премии «Оскар» комика Криса Рока за шутку о своей жене, актрисе Джаде Пинкетт-Смит.
Рок позволил себе пошутить об «удивительной, очень короткой прическе» Пинкетт-Смит, которая болеет алопецией — патологическим выпадением волос, пишет РИА ФАН. Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика по лицу.
«В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально», — объяснил Смит после церемонии вручения кинопремии.
Ранее стало известно, что Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Актер сыграл отца и первого тренера теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард».
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