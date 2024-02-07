СМИ: компании, снявшей «Мастера и Маргариту», ограничат госфинансирование
Продюсерскую компанию «Марс медиа», снявшую новый фильм по мотивам произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», ограничат в государственном финансировании из-за слов режиссера картины Михаила Локшина по поддержке ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, совет Фонда кино вычеркнул «Марс медиа» из списков получателей финансирования.
Как отмечается, затраты на съемку «Мастера и Маргариты» составили 1,2 млрд рублей, половину из которых выделил Фонд кино.
Ранее фильм «Мастер и Маргарита» заработал миллиард рублей в прокате, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru