СМИ: компании, снявшей «Мастера и Маргариту», ограничат госфинансирование

Продюсерскую компанию «Марс медиа», снявшую новый фильм по мотивам произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», ограничат в государственном финансировании из-за слов режиссера картины Михаила Локшина по поддержке ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, совет Фонда кино вычеркнул «Марс медиа» из списков получателей финансирования.

Как отмечается, затраты на съемку «Мастера и Маргариты» составили 1,2 млрд рублей, половину из которых выделил Фонд кино.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» заработал миллиард рублей в прокате, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
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