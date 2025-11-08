Осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%

Аналитики связывают подъем спроса с сезонным фактором: именно осенью многие люди начинают активнее заботиться о своем психологическом благополучии. Среди самых востребованных изданий - «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» (Джеймс Клир), «Подсознание может все!» (Джон Кехо), «Роман с самим собой» (Татьяна Мужицкая), «Свобода от тревоги» (Роберт Лихи).

С наступлением холодов, как отметили в «Литрес», растет и интерес к художественной литературе, особенно к детективным произведениям. В книжных клубах все чаще звучат запросы на «теплые, атмосферные» книги, способные создать уютное настроение. К таким относят романы шведского писателя Фредрика Бакмана («Вторая жизнь Уве», «Здесь была Бритт‑Мари»), произведения американской писательницы Фэнни Флегг («Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“», «На бензоколонке только девушки»), сборники рассказов «Куриный бульон для души».

Кроме того, популярностью пользуется жанр cosy mystery («уютный детектив»). Читатели охотно приобретают как классические детективы Агаты Кристи, так и современные образцы жанра — например, «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа.

Ранее руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов рассказал спецкору НСН, что литературные жанры, которые помогают читателю убежать от реальности, сегодня особенно популярны у россиян.

