Оружие или инструмент? Глава МАМТ сравнил ИИ в театре с вилкой

Про ИИ слишком много говорят те, кто ничего в этом не понимает, сказал спецкору НСН Андрей Борисов.

Генеральный директор Московского академического музыкального театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Андрей Борисов признался спецкору НСН, что уже использует в своем театре искусственный интеллект (ИИ).

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«Мы уже используем искусственный интеллект в театре. Это инструмент как вилка, которой можно есть пельмени или салат. Но её можно и в глаз воткнуть, превратив в оружие. Так же и с искусственным интеллектом. Это хороший, важный и нужный инструмент. Ничего плохого я в нем не вижу. Его надо использовать. Но театр — это живое взаимодействие, живая эмоция. Искусственный интеллект — алгоритмичное создание текста, это формализация. В театре же ценится не формальность. Не надо бояться искусственного интеллекта, надо к этому спокойно относиться. Разговоров про искусственный интеллект больше у тех людей, которые в нем ничего не понимают», — сказал Борисов корреспонденту НСН в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее глава Союза театральных деятелей Владимир Машков заявил спецкору НСН, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить актеров в театре.

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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