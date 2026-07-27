Госдума завершила работу восьмого созыва
Госдума завершила весеннюю сессию и работу восьмого созыва палаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Заключительное пленарное заседание сессии состоялось 27 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы пяти парламентских фракций подвели итоги работы палаты, затем спикер объявил о закрытии восьмого созыва.
По словам Володина, за пять лет Госдума приняла 2980 федеральных законов, пишет RT. Палата завершила работу по интеграции исторических регионов РФ. Также парламентарии полностью выполнили послания президента Владимира Путина Федеральному собранию за предыдущие годы.
Восьмой созыв Госдумы начал работу осенью 2021 года. Депутатов нового, девятого созыва изберут в ходе выборов с 18 по 20 сентября.
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