ВС России освободили Коммунаровку и Торское

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, группировка войск «Восток» благодаря активным действиям взяла под контроль село Коммунаровка в Днепропетровской области, пишет RT.

При этом группировка «Центр» решительными действиями освободила село Торское в Донецкой Народной Республике.

Накануне Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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