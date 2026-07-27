ВС России освободили Коммунаровку и Торское
27 июля 202612:22
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.
Так, группировка войск «Восток» благодаря активным действиям взяла под контроль село Коммунаровка в Днепропетровской области, пишет RT.
При этом группировка «Центр» решительными действиями освободила село Торское в Донецкой Народной Республике.
Накануне Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР.
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