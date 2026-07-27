В Ростове-на-Дону ВСУ атаковали центр для лиц без определенного места жительства

Украинская сторона атаковала центр для лиц без определенного места жительства в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону при воздушной атаке погибли два человека

Губернатор уточнил, что социальное учреждение пострадало в ходе ночной воздушной атаки ВСУ.

«На момент атаки в учреждении находились 43 проживающих и 3 работника. Были предприняты необходимые меры безопасности», - написал губернатор на платформе «Макс».

Пострадавших нет, отмечает RT. Центр работает в штатном режиме.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону при атаке ВСУ погибла супружеская пара.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУРостов-на-Дону

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