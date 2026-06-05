Машков объяснил, почему нейросети никогда не заменят актеров в театре
Владимир Машков заявил НСН, что искусственный интеллект не сможет справиться с написанием пьес.
Искусственный интеллект никогда не сможет заменить актеров в театре, заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков корреспонденту НСН на полях ПМЭФ.
«И роботы, и аватары будут, потому что невозможно остановить искусственный интеллект, потому что включили когда-то эту кнопку. Но живого артиста не заменит никто. Это полная победа будет всегда, естественное всегда победит искусственное. В кинематографе можно и поменять артистов, и нарисовать их, но это будет вторично. Но живого артиста и живого общения в театре ничем заменить нельзя. Это самое безопасное место для человеческого общения. ИИ в театре не сможет справиться даже с написанием пьес, она в таком случае будет плохой», - отметил он.
Искусственный интеллект не сможет заменить в театре сценаристов и режиссеров, заявил НСН худрук театра «Модерн» Юрий Грымов. До этого актер Никита Ефремов признался, что использует нейросети в своей работе. По его словам, ИИ помогает ему анализировать сценарий, а также выявлять «теневые стороны» и точки соприкосновения с героем.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам напомнили о сохранении связанных с содержанием жилья льгот
- Президент Узбекистана объявил о создании турмаршрута Самарканд–Петербург
- Мирзиеев заявил о пакете инвестиций из РФ в Узбекистан на $5 млрд
- Мирзиеев назвал объем продаж товаров Узбекистана на маркетплейсах России
- Машков объяснил, почему нейросети никогда не заменят актеров в театре
- Машков заявил, что в Америке нет настоящего театра
- Речь Путина на ПМЭФ-2026 стала самой короткой за последние годы
- Ксения Шойгу сообщила о нехватке оптоволокна в РФ
- Стратегическая правда Дурова: Что отдаляет Россию от разработки «Авроры»
- Минюст признал иноагентом экс-сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука