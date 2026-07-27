«Ну и сказки!»: Арахнофобов призвали не ждать каракуртов в Москве и области
Кирилл Михайлов напомнил НСН, что каракурты обитают в полупустынной и пустынной зоне и передвигаются только по земле.
Каракурты просто не выживут в Московском регионе, к тому же официально зафиксированных находок этих пауков в этом регионе еще не было. Об этом НСН рассказал арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Кирилл Михайлов.
Смертельно опасные пауки каракурты распространяются по России и могут летом даже добраться до Москвы, рассказал энтомолог Федор Мартыновченко в беседе с Telegram-каналом Shot. Так, отмечается, что эти ядовитые пауки начали встречаться в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Михайлов успокоил всех арахнофобов.
«Это сказки! Во‑первых, каракурты обитают в полупустынной и пустынной зоне. И на севере их граница распространения, по крайней мере, в европейской части, — это Саратовская область, не дальше. Во‑вторых, у них действительно бывают вспышки численности раз в 11–12 лет. Тогда их могут поймать на юге Сибири, в каком‑нибудь Омске. Такие случаи были ещё 70 лет назад. В лесной зоне они жить не могут просто физически. И тем более никаких достоверных находок из Московского региона не существует. Только одни разговоры. Каракурты не ползают по вертикальным поверхностям, только по поверхности земли. Надо очень постараться, чтобы их сюда привезти: то есть кто‑то должен положить на землю одеяло, ковёр, а потом всё это взять с земли и отвезти. В Московском регионе они просто не выживут», — успокоил он.
Ранее Михайлов заверил москвичей в беседе с НСН, что южнорусские тарантулы не дойдут до Москвы, но встречаются в Подмосковье, однако редко пересекаются с людьми, и их укусы не опасны для человека.
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