«Это сказки! Во‑первых, каракурты обитают в полупустынной и пустынной зоне. И на севере их граница распространения, по крайней мере, в европейской части, — это Саратовская область, не дальше. Во‑вторых, у них действительно бывают вспышки численности раз в 11–12 лет. Тогда их могут поймать на юге Сибири, в каком‑нибудь Омске. Такие случаи были ещё 70 лет назад. В лесной зоне они жить не могут просто физически. И тем более никаких достоверных находок из Московского региона не существует. Только одни разговоры. Каракурты не ползают по вертикальным поверхностям, только по поверхности земли. Надо очень постараться, чтобы их сюда привезти: то есть кто‑то должен положить на землю одеяло, ковёр, а потом всё это взять с земли и отвезти. В Московском регионе они просто не выживут», — успокоил он.

Ранее Михайлов заверил москвичей в беседе с НСН, что южнорусские тарантулы не дойдут до Москвы, но встречаются в Подмосковье, однако редко пересекаются с людьми, и их укусы не опасны для человека.

