Орнелла Мути заявила, что уже десять лет носит одежду российского дизайнера

Актриса приехала в Москву на BRICS+ Fashion Summit, в котором участвуют представитель модной индустрии более чем из 60 стран. Так, 28 ноября пройдет пленарная сессия «Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка» в МКЗ «Зарядье», в зале «Москва».

Ранее Мути также рассказала, что хочет поработать в России. У актрисы есть опыт работы с режиссером Григорием Чухраем. Она снялась в его фильме «Жизнь прекрасна». Картина вышла на экраны в 1979 году. Мути отметила, что с тех пор Россия сильно изменилась. Тем не менее, подчеркнула актриса, она по-прежнему хочет здесь работать, передает «Радиоточка НСН».

