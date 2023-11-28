Орнелла Мути заявила, что уже десять лет носит одежду российского дизайнера

Звезда итальянского кино Орнелла Мути призналась, что уже десять лет носит одежду российского модельера Ульяны Сергеенко, передает РИА Новости.

По ее словам, Ульяну она предпочитает итальянским дизайнерам из-за волшебных образов, женственности и сексуальности в нарядах, но при этом умеренности.

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Актриса приехала в Москву на BRICS+ Fashion Summit, в котором участвуют представитель модной индустрии более чем из 60 стран. Так, 28 ноября пройдет пленарная сессия «Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка» в МКЗ «Зарядье», в зале «Москва».

Ранее Мути также рассказала, что хочет поработать в России. У актрисы есть опыт работы с режиссером Григорием Чухраем. Она снялась в его фильме «Жизнь прекрасна». Картина вышла на экраны в 1979 году. Мути отметила, что с тех пор Россия сильно изменилась. Тем не менее, подчеркнула актриса, она по-прежнему хочет здесь работать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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