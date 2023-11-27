Итальянская актриса Орнелла Мути заявила о желании поработать в РФ

Итальянская киноактриса Орнелла Мути призналась, что хочет поработать в России. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Актриса Орнелла Мути пожаловалась на итальянскую бюрократию

У актрисы есть опыт работы с режиссером Григорием Чухраем. Она снялась в его фильме «Жизнь прекрасна». Картина вышла на экраны в 1979 году.

Мути отметила, что с тех пор Россия сильно изменилась. Тем не менее, подчеркнула актриса, она по-прежнему хочет здесь работать.

В феврале 2022 года Мути выразила желание стать гражданкой России. Актриса рассказала, что начала получать необходимые документы и учить русский язык, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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