МО: За ночь силы ПВО сбили более 150 дронов ВСУ
Минувшей ночью 9 августа российские силы ПВО ликвидировали 153 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областями. Кроме того, их также удалось уничтожить над Самарским, Смоленским, Тверским, Тульским и Московским регионами, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.
Позже в МО добавили, что утром воскресенья силы ПВО сбили еще 12 БПЛА ВСУ над территорией страны. Так, дроны были ликвидированы над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 13 человек, в том числе дети, получили травмы из-за атаки беспилотников на Белгород.
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