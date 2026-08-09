МО: За ночь силы ПВО сбили более 150 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областями. Кроме того, их также удалось уничтожить над Самарским, Смоленским, Тверским, Тульским и Московским регионами, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Позже в МО добавили, что утром воскресенья силы ПВО сбили еще 12 БПЛА ВСУ над территорией страны. Так, дроны были ликвидированы над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 13 человек, в том числе дети, получили травмы из-за атаки беспилотников на Белгород.