Долина поддержала переименование группы «Иванушки International»

Она отметила, что в России «богатая языковая и культурная традиция», поэтому можно использовать русские имена.

Также певица поддержала возможное удаление из названия группы «Иванушки International» иностранного слова.

«Пусть будут просто «Иванушки». Разве это плохо?» - заключила Долина.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко, на фоне общественной дискуссии об ограничении использования иностранных слов, допустил, что из названия группы «Иванушки International» уберут слово «International», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».