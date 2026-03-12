Долина поддержала переименование группы «Иванушки International»
Российским артистам совершенно не обязательно брать для сцены иностранные имена. Об этом в беседе с ТАСС заявила народная артистка РФ Лариса Долина.
Она отметила, что в России «богатая языковая и культурная традиция», поэтому можно использовать русские имена.
Также певица поддержала возможное удаление из названия группы «Иванушки International» иностранного слова.
«Пусть будут просто «Иванушки». Разве это плохо?» - заключила Долина.
Ранее продюсер Игорь Матвиенко, на фоне общественной дискуссии об ограничении использования иностранных слов, допустил, что из названия группы «Иванушки International» уберут слово «International», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
