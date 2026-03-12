Звезда «Дальнобойщиков» Владимир Гостюхин сообщил о завершении кинокарьеры
12 марта 202618:44
Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин в эфире программы «Малахов» заявил о завершении кинокарьеры.
По словам звезды сериала «Дальнобойщики», сыгравшего более чем в 50 фильмах, он «просто надорвался», поэтому решил «поставить точку», которой стал фильм «Мой дед».
«Мне очень дорога эта история моего последнего фильма», — заключил 80-летний Гостюхин.
Ранее американские ветераны-металлисты Megadeth выпустили свой последний в карьере альбом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
