Опрос: Большинство россиян поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина
Порядка 69% опрошенных россиян поддерживают отказ магазинов от продажи произведений писателя Бориса Акунина (Чхартишвили) (внесен в перечень террористов и экстремистов, признан иноагентом в РФ), следует из опроса ВЦИОМ.
Кроме того, 46% респондентов знакомы с произведениями Акунина, 58% из них сообщили, что им нравится его творчество.
Ранее спектакли по произведениям Акунина убрали московский Российский академический молодежный театр и Губернский театр. Продажи книг писателя приостановили сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», а также интернет-площадки, отмечает RT.
Кроме того, Следственный комитет России возбудил против Акунина дело о фейках о российской армии и публичное оправдание терроризма. Сейчас писатель живет в Великобритании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru