Опрос: Большинство россиян поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина

Кроме того, 46% респондентов знакомы с произведениями Акунина, 58% из них сообщили, что им нравится его творчество.

Ранее спектакли по произведениям Акунина убрали московский Российский академический молодежный театр и Губернский театр. Продажи книг писателя приостановили сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», а также интернет-площадки, отмечает RT.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил против Акунина дело о фейках о российской армии и публичное оправдание терроризма. Сейчас писатель живет в Великобритании.

