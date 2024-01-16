Опрос: Большинство россиян поддержали отказ магазинов от продажи книг Акунина

Порядка 69% опрошенных россиян поддерживают отказ магазинов от продажи произведений писателя Бориса Акунина (Чхартишвили) (внесен в перечень террористов и экстремистов, признан иноагентом в РФ), следует из опроса ВЦИОМ.

Отменили Акунина*: В России прекращают выход книг и спектаклей автора-иноагента

Кроме того, 46% респондентов знакомы с произведениями Акунина, 58% из них сообщили, что им нравится его творчество.

Ранее спектакли по произведениям Акунина убрали московский Российский академический молодежный театр и Губернский театр. Продажи книг писателя приостановили сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», а также интернет-площадки, отмечает RT.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил против Акунина дело о фейках о российской армии и публичное оправдание терроризма. Сейчас писатель живет в Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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