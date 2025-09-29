«Это вполне достойный результат, ожидания от проекта оправдались. Сентябрь — очень непростой месяц для проката, праздничные даты отсутствуют. Стоит учесть, что подобное кино сложно воспринимается молодой аудиторией, которая предпочитает развлекательный контент, а не серьезную драматическую историю, кроме того, есть большие сомнения относительно узнаваемости книги Богомолова, которую знает и очень любит более старшее поколение. Следует признать, что проект состоялся. Сколько может собрать картина, пока сказать сложно: традиционно сыграет роль “сарафанное радио”, то, насколько зритель будет готов рекомендовать проект. Если все сложится хорошо, думаю, что к миллиарду фильм вполне может двинуться, но надо будет смотреть на динамику будних дней. Пока предполагаю, что фильм соберет от 700 млн рублей до миллиарда», — сказал Исаев.

Собеседник НСН добавил, что прокат в сентябре в целом оправдал ожидания кинотеатров.

«Можно сказать, что ожидания кинотеатров в сентябре оправдались. Уровень ожидания от таких проектов, как “Дракула” и “Август”, был достаточно высоким. На мой взгляд, “Дракула” идет даже с превышением изначального прогноза. Благодаря этим двум фильмам прокат в сентябре начал оживать», — подытожил он.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская заявила, что фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли — фестивальное, авторское кино и не может претендовать на серьезные сборы в России.

