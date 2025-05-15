Министерство культуры запретит к прокату фильмы с пропагандой чайлдфри
Картины, которые пропагандируют идеологию чайлдфри (движение запрещено в РФ), больше не смогут попасть в российские кинотеатры. Об этом сообщается в приказе Министерства культуры, опубликованном на портале правовой информации.
Изменения были внесены в пункт 19 предыдущего распоряжения ведомства о правилах выдачи прокатных удостоверений. Ограничения распространятся на фильмы, которые сознательно призывают отказаться от заведения детей.
Помимо них сейчас на большие экраны не выйдет кино, где присутствует пропаганда насилия, жестокости, порнографии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
Ранее жительницу Севастополя оштрафовали за пропаганду отказа от деторождения, напоминает НСН.
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