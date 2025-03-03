Эдриан Броди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Актер Эдриан Броди получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана

Награда досталась за работу в киноленте «Бруталист».

Также «Оскар» получила картина «Анора».

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ФОТО: flickr/prayitno
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