«Американского кино не будет»: В России не верят в возвращение Netflix
Российских зрителей ждет волна отечественных сериалов, легально посмотреть иностранные премьеры теперь точно не получится, отметил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
В нынешней ситуации возвращение Netflix в Россию невозможно, а попытки показывать «пиратские» версии зарубежных премьер окончательно испортят отношения с партнерами, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне представитель онлайн-кинотеатра Netflix заявил, что российских пользователей отключили от сервиса. По его словам, это последний шаг в процессе ухода с российского рынка. Он также уточнил, что сервис был отключен 27 мая, после того, как истекли все ранее оплаченные подписки российских пользователей.
«Боюсь, что скоро все наши платформы тоже перейдут исключительно на российскую продукцию, потому что оказалось, что американцы настроены слишком серьезно и хотят объявить полный бойкот России, это беда. Это беда для любителей кино, это беда для экономики. Очень бы хотелось верить, что это уход не навсегда, но в нынешней ситуации возвращение невозможно», - отметил Шнейдеров.
По его словам, российских зрителей теперь ждет волна отечественных сериалов, снимать фильмы на фоне плачевного положения отрасли никто не спешит.
«Безусловно, будет рост производства российских сериалов. Что касается картин, помимо производства картин их необходимо показывать в кинотеатрах. А кинотеатры начали закрываться – в Санкт-Петербурге, в Москве. Некоторые кинотеатры переходят на режим выходного дня, а государство уже отказало один раз кинотеатрам в поддержке. Если государство не предпримет экстренные шаги, к осени кинотеатров не останется», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом ждать возвращения американского сервиса не стоит, особенно если пытаться нелегально «привезти» новинки в страну.
«Если купить в другой стране лицензионный диск, привезти здесь растиражировать – это воровство, тогда уж точно американцы к нам не вернутся никогда. А если взять в другой стране DCP, то есть, профессиональный носитель, всегда по копии можно вычислить, из какой страны он пришел, и наказание будет то же самое. Два кинотеатра во Владивостоке попытались показать «Соник-2» и «Бэтмен», назвав их «Летучая мышь» и еще как-то. Но, видимо, им так дали по голове, что они сняли эти фильмы из показа. Поэтому пока не наладятся нормальные отношения, американского кино не будет», - добавил кинокритик.
Ранее сообщалось, что кинотеатр «Москва» во Владивостоке показывал зрителям пиратские копии западных фильмов. В афише появились фильмы, прокат которых голливудскими продюсерами был приостановлен. При этом новинки получили другое название — так, «Бэтмен» стал «Летучей мышью», а «Соник-2» переименован в «Синий ежик — 2».
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