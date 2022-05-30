«Американского кино не будет»: В России не верят в возвращение Netflix

В нынешней ситуации возвращение Netflix в Россию невозможно, а попытки показывать «пиратские» версии зарубежных премьер окончательно испортят отношения с партнерами, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне представитель онлайн-кинотеатра Netflix заявил, что российских пользователей отключили от сервиса. По его словам, это последний шаг в процессе ухода с российского рынка. Он также уточнил, что сервис был отключен 27 мая, после того, как истекли все ранее оплаченные подписки российских пользователей.



«Боюсь, что скоро все наши платформы тоже перейдут исключительно на российскую продукцию, потому что оказалось, что американцы настроены слишком серьезно и хотят объявить полный бойкот России, это беда. Это беда для любителей кино, это беда для экономики. Очень бы хотелось верить, что это уход не навсегда, но в нынешней ситуации возвращение невозможно», - отметил Шнейдеров.

По его словам, российских зрителей теперь ждет волна отечественных сериалов, снимать фильмы на фоне плачевного положения отрасли никто не спешит.