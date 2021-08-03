Роль Вронского в сериале «Анна К» получил актер Роман Васильев
Стриминговая платформа Netflix раскрыла имя актера, который сыграет роль графа Алексея Вронского в сериале «Анна К».
«Внимание всем, кто раскладывал карты таро в комментариях и гадал, кто будет Вронским в новом сериале «Анна К». Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев», - говорится в сообщении Netflix в Instagram.
Ранее Netflix объявил о начале работы над первым русским сериалом «Анна К», главную роль в котором сыграет Светлана Ходченкова, Алексея Каренина – Федор Бондарчук, а Степана Облонского – Гоша Куценко. При этом оставалось интригой, кто исполнит роль Вронского, у которого был роман с Анной Карениной.
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что роль Вронского мог бы сыграть Юрий Колокольников, «засветившийся» в «Игре Престолов».
Как отмечает РБК, Васильев известен по роли робота-дворецкого в сериале «Лучше, чем люди», который Netflix выкупил за $1 млн. «Кинопоиск» также называет в числе лучших сериалов с участием Васильева «Алиенист» и «Девочки не сдаются».
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