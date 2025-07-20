Ольга Бузова призналась, что хочет любви, семью и детей

В эфире НСН певица также сказала, что ее самая большая мечта в том, чтобы все были живы и здоровы. 

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в рамках «VK Fest 2025» рассказала специальному корреспонденту НСН, что мечтает обрести большую семью и завести детей.

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«Все очень просто. Самое дорогое не купишь за деньги. Самое желаемое не можешь приобрести "по щучьему велению". Самое бесценное не всегда происходит тогда, когда этого хочешь. Моя самая большая мечта – чтобы все были живы и здоровы, чтобы у меня была большая семья. И большая любовь, благодаря которой появятся дети», - поделилась знаменитость.

Ранее «коллега» Ольги по известному реалити-шоу телеведущая и блогер Виктория Боня в беседе со спецкором НСН на «VK Fest 2025» осудила знаменитостей, которые не платят налоги.

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ФОТО: НСН
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