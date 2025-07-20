Ольга Бузова призналась, что хочет любви, семью и детей
В эфире НСН певица также сказала, что ее самая большая мечта в том, чтобы все были живы и здоровы.
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в рамках «VK Fest 2025» рассказала специальному корреспонденту НСН, что мечтает обрести большую семью и завести детей.
«Все очень просто. Самое дорогое не купишь за деньги. Самое желаемое не можешь приобрести "по щучьему велению". Самое бесценное не всегда происходит тогда, когда этого хочешь. Моя самая большая мечта – чтобы все были живы и здоровы, чтобы у меня была большая семья. И большая любовь, благодаря которой появятся дети», - поделилась знаменитость.
Ранее «коллега» Ольги по известному реалити-шоу телеведущая и блогер Виктория Боня в беседе со спецкором НСН на «VK Fest 2025» осудила знаменитостей, которые не платят налоги.
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