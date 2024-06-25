Охлобыстин отреагировал на включение его в пакет санкций ЕС

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции Европейского союза.

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«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — заявил он в Telegram.

Также под санкции ЕС попал певец SHAMAN, певица Полина Гагарина и ряд других лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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