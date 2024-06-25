Охлобыстин отреагировал на включение его в пакет санкций ЕС
25 июня 202401:33
Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин отреагировал на попадание под санкции Европейского союза.
«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — заявил он в Telegram.
Также под санкции ЕС попал певец SHAMAN, певица Полина Гагарина и ряд других лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Охлобыстин отреагировал на включение его в пакет санкций ЕС
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru