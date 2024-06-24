Евросоюз ввел санкции против SHAMAN, Гагариной и Охлобыстина

Исполнителя внесли в «чёрный» список за участие в мероприятиях в поддержку российских вооруженных сил. По этой же причине санкции введены в отношении актёра Ивана Охлобыстина и певицы Полины Гагариной.

Также под рестрикции попали главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, гендиректор издательского дома News Media Арам Габрелянов, призер Олимпийских игр и депутат Мосгордумы Мария Киселёва, бизнесмен Роман Троценко, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Что касается компаний, то Евросоюз внёс в «чёрный» список «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», международный детский центр «Артек», общественный фонд имени Ахмата Кадырова и Белорусский союз молодежи.

Кроме того, с 25 июня в Европе ограничат доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете».

Ранее Евросоюз принял новый, 14-й пакет санкций в отношении России, предусматривающий, в том числе, ограничение транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

