Евросоюз ввел санкции против SHAMAN, Гагариной и Охлобыстина
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) попал под новые санкции Евросоюза. Об этом говорится в документе, который был опубликован в «Официальном журнале ЕС».
Исполнителя внесли в «чёрный» список за участие в мероприятиях в поддержку российских вооруженных сил. По этой же причине санкции введены в отношении актёра Ивана Охлобыстина и певицы Полины Гагариной.
Также под рестрикции попали главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, гендиректор издательского дома News Media Арам Габрелянов, призер Олимпийских игр и депутат Мосгордумы Мария Киселёва, бизнесмен Роман Троценко, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Что касается компаний, то Евросоюз внёс в «чёрный» список «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», международный детский центр «Артек», общественный фонд имени Ахмата Кадырова и Белорусский союз молодежи.
Кроме того, с 25 июня в Европе ограничат доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете».
Ранее Евросоюз принял новый, 14-й пакет санкций в отношении России, предусматривающий, в том числе, ограничение транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять человек пострадали при повторном обстреле города Грайворон
- СМИ: Из-за санкций «Лаборатория Касперского» будет терять $100 млн в год
- Уимблдон снова обязал теннисистов из РФ подписать декларации о нейтралитете
- Пиратская «Головоломка 2» в два раза обошла по сборам новых «Трех богатырей»
- Евросоюз ввел санкции против SHAMAN, Гагариной и Охлобыстина
- СМИ: Певица Земфира вернулась в Москву ради лечения зубов
- Два случая заболевания ботулизмом выявили в Тамбовской области
- Суд арестовал главу «Уральских заводов» по обвинению в мошенничестве
- В школах, детсадах и лагерях Дагестана после терактов усилили меры безопасности
- Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Моргенштерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru