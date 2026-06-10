Охлобыстин объяснил, почему в России невозможно запретить VPN

Охлобыстин также затронул вопрос воспитания детей в условиях повсеместного распространения соцсетей.

«Наверное, детям стоит ограничивать использование соцсетей до определённого возраста. Это надо сегментировать в раннем возрасте. Однако наступает тот возраст, когда, вроде бы, такое нельзя, но технически уже невозможно: дети идут в школу, там уже никак не ограничить ничего. Детей просто надо воспитывать, прививать им определённые вкусы. У нас с моими детьми — мы очень разные по темпераменту — примерно один и тот же культурный базис. Мы любим примерно одну и ту же музыку. Когда я пытаюсь обновить свои знания о современной эстраде или кино, я спрашиваю у них совета. Они спрашивают совет у меня. Это взаимосообщающиеся сосуды», — добавил актер.

Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году. Сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в январе 2024 года, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей. «Холоп 3» станет первым фильмом франшизы, премьера которого намечена на лето.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сказала НСН, что фильм «Холоп-3» Клима Шипенко вполне может собрать миллиард даже в летний сезон проката, так как контента для взрослых сегодня не хватает.

