Контент для взрослых: «Холопу 3» пророчат миллиард вопреки летнему затишью
Нина Ромодановская заявила НСН, что российскому кинопроизводству давно пора осваивать летний период затишья в прокате.
Фильм «Холоп-3» Клима Шипенко вполне может собрать миллиард даже в летний сезон проката, так как контента для взрослых сегодня не хватает, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Фильм «Холоп-3» может собрать миллиард в прокате, став шестым фильмом, преодолевшим такой рубеж по сборам. Об этом на полях ПМЭФ в беседе с ТАСС заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Ромодановская раскрыла, что поможет картине собрать кассу в период отпусков.
«Сделать хорошую кассу фильму поможет грамотная рекламная кампания, такое кино требует широкой информационной поддержки. Для этого необходим обширный медиаплан. И производственная компания, и дистрибьютор прекрасно умеют работать с большими бюджетами, большим кино. Давно пора осваивать летний период, потому что голливудские студии не боялись летнего периода, выпускали всегда по три-четыре блокбастера, которые собирали по миллиарду и больше. Поэтому я думаю, что у фильма есть все шансы, если не сэкономят на промо. Миллиард – это теперь не самая большая цифра у нас, так что вполне достижимая», - отметила она.
Она также объяснила, почему эта история покорила сердца зрителей.
«Первый «Холоп» был уникальной историей, он вытянул год на фоне ухода голливудских мейджоров. Его успех связан не столько с нехваткой романтических комедий, это большое развлекательное кино для взрослых, которого у нас очень мало. У нас большое количество сказок выходит, но мало контента для взрослых, а это развлечение именно для взрослых», - объяснила собеседница НСН.
Накануне Дня России в прокат выйдет комедия «Холоп 3». Создатели обещают, что в третьей части перевоспитание мажоров выйдет на новый уровень.
Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году. Сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в январе 2024 года, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей. «Холоп 3» станет первым фильмом франшизы, премьера которого намечена на лето.
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