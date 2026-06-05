Фильм «Холоп-3» Клима Шипенко вполне может собрать миллиард даже в летний сезон проката, так как контента для взрослых сегодня не хватает, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Фильм «Холоп-3» может собрать миллиард в прокате, став шестым фильмом, преодолевшим такой рубеж по сборам. Об этом на полях ПМЭФ в беседе с ТАСС заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Ромодановская раскрыла, что поможет картине собрать кассу в период отпусков.