Перебои в работе интернета: Спрос на ТВ-антенны вырос на 120%

В martech-компании First Data выяснили, что граждане закупили 265 тысяч антенн, кабелей и сопутствующих товаров на 162 млн руб. В 2025 году за первые шесть месяцев было куплено всего 117 тысяч единиц телевизионной техники на сумму 84,9 млн руб. При этом продажи приставок Smart TV, которые работают через интернет, показали рост всего на 20%.

В First Data заявили, что рост спроса на ТВ-антенны стимулируют перебои в работе интернета. Теперь население чаще выбирает технику, на работу которой не влияет качество интернета.

Рост спроса более 400% отмечается в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае и Мордовии. Больше 300% - в Белгородской, Астраханской, Пензенской, Омской, Архангельской, Орловской, Тамбовской, Смоленской и Томской областях, а также в Якутии, Дагестане и Алтайском крае.

Ранее стало известно, что в России продолжает дорожать домашний интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

