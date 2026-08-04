Google запретит разработчикам из РФ выкладывать приложения для всего мира

Это приведет к тому, что программисты из России могут лишиться возможности распространять свои продукты за пределами страны. Все разработчики приложений устройств для Android 7 и выше должны будут пройти обязательную верификацию личности.

Жители России, Ирана, Кубы и КНДР не смогут пройти такую проверку из-за действующих американских санкций. В Google подтвердили, что разработчикам из подсанкционных стран доступ к системе верификации предоставляться не будет. Это объясняется необходимостью борьбы с мошенническими приложениями и повышением безопасности пользователей.

Удаление российских приложений из магазинов, включая Google Play, не лишает пользователей возможности пользоваться программами, так как их можно скачать с альтернативных площадок или использовать веб-версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

