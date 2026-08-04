Wildberries запретил проносить смартфоны на свои объекты
На объекты Wildberries теперь допускается проносить только кнопочные телефоны без камеры, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу RWB.
Там заявили, что указанные требования являются дополнительными мерами безопасности. Они направлены на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов.
Ранее стало известно, что с 3 августа на территорию складских объектов Wildberries разрешается проносить только кнопочные сотовые телефоны без камеры. Это связано с тем, что были зафиксированы случаи съемки событий, связанных с беспилотниками.
До этого петербуржца привлекли к ответственности за съемку пожара на складе Wildberries, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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