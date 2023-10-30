«Как дома!»: Группа «Мельница» одной из первых записалась на «Vintage Records» 

«Впервые на студии «Vintage Records» мы оказались в 2015 году для записи альбома «Алхимия». Наш звукорежиссер Борис Истомин порекомендовал попробовать в ней поработать. Студия тогда только недавно открылась и, кажется, мы были одними из ее первых гостей. Все прошло удачно, и мы вернулись на «Vintage Records» для записи нашего следующего альбома – «Химера». Так как это была дилогия, важно было, чтобы звучание этих двух пластинок было схожим. Потом была съемка живого выступления в студии (на фото - Прим. НСН) - наш юбилейный релиз «2.0 (Vintage Sessions)», посвященный 20-летию коллектива. И опять же, кажется, что мы одними из первых сделали это. Сейчас я вижу, что уже многие и часто снимают ролики и клипы на «Vintage Records». В 2020 году на «Vintage Records» мы дописали альбом «Манускрипт». И, наконец, этим летом мы снова вернулись для записи нашего нового альбома «Символ Солнца». Так что в итоге на «Vintage Records» мы уже записали целых пять полноценных релизов», - вспоминает музыкант.



Вишняков рассказал, что коллектив приходит на студию звукозаписи «Vintage Records» уже как к себе домой.