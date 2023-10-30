«Как дома!»: Группа «Мельница» одной из первых записалась на «Vintage Records»
Гитарист и худрук группы «Мельница» Сергей Вишняков заявил НСН, что группа с 2015 по 2023 годы записала в студии «Vintage Records» уже пять полноценных альбомов.
В рамках обзора индустрии звукозаписи в Москве НСН пообщалась с гитаристом и худруком группы «Мельница» Сергеем Вишняковым, который рассказал, что коллектив был одним из первых гостей уникальной аналоговой студии «Vintage Records» в далеком 2015 году, а сейчас, спустя восемь лет, «Мельница» все также пользуется ее услугами.
«Впервые на студии «Vintage Records» мы оказались в 2015 году для записи альбома «Алхимия». Наш звукорежиссер Борис Истомин порекомендовал попробовать в ней поработать. Студия тогда только недавно открылась и, кажется, мы были одними из ее первых гостей. Все прошло удачно, и мы вернулись на «Vintage Records» для записи нашего следующего альбома – «Химера». Так как это была дилогия, важно было, чтобы звучание этих двух пластинок было схожим. Потом была съемка живого выступления в студии (на фото - Прим. НСН) - наш юбилейный релиз «2.0 (Vintage Sessions)», посвященный 20-летию коллектива. И опять же, кажется, что мы одними из первых сделали это. Сейчас я вижу, что уже многие и часто снимают ролики и клипы на «Vintage Records». В 2020 году на «Vintage Records» мы дописали альбом «Манускрипт». И, наконец, этим летом мы снова вернулись для записи нашего нового альбома «Символ Солнца». Так что в итоге на «Vintage Records» мы уже записали целых пять полноценных релизов», - вспоминает музыкант.
Вишняков рассказал, что коллектив приходит на студию звукозаписи «Vintage Records» уже как к себе домой.
«Честно говоря, по прошествии стольких лет, мы приходим на «Vintage Records» уже как к себе домой! Нам всё знакомо, мы всех знаем, нас все знают - это приятно. Но когда мы оказались в студии в первый раз, конечно, в первую очередь понравилась большая акустическая комната - она действительно очень просторная, в ней очень комфортно. И пульт SSL - куда же без него. А еще раньше на студии был гитарный комбик Fender Twin 1965 года - и он реально круто звучал, жаль, что студия продала его», - сказал гитарист.
По его словам, на запись одной композиции уходит около недели.
«Обычно мы приходим в студию достаточно подготовленными. То есть у нас уже есть демо со всеми партиями и мы просто их качественно записываем. Все пишется в Pro Tools. Из винтажного у нас - пульт, преампы, микрофоны. Ну и гитарные усилители, конечно. В этот раз один день ушел на запись барабанов, порядка трех-четырех дней - на запись гитар и еще три дня на запись вокала и духовых», - уточнил артист.
Вишняков также поделился планами «Мельницы» вновь прийти на студию «Vintage Records», чтобы записать свои новые песни.
«Я думаю, мы будем еще записываться на «Vintage Records». Своим коллегам рекомендуем эту студию постоянно! Вот недавно экс-вокалист группы «Технология» Роман Рябцев заходил посмотреть на студию. Знаем, что композитор Миша Смирнов, с которым мы постоянно сотрудничаем, бывает со своими проектами. Ну и дружественная нам во всех смыслах группа «Ундервуд» тоже постоянно пишется на «Vintage Records». Мы этому только рады!» - заключил музыкант.
Студия «Vintage Records» - уникальная студия, которая может позволить себе работать всю запись в аналоге и оцифровать звук лишь в самом конце, заверил ранее «Радиоточку НСН» глава студии Дмитрий Куликов. Он объяснил, что винтажное оборудование гораздо качественнее, чем самое современное, а также создает неповторимый «ламповый» звук.
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