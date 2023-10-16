«От Земфиры до Крида»: Глава студии «Vintage Records» рассказал о звездных гостях

«Если брать сферу рока, то все наши топовые музыканты записывали у нас альбомы – Земфира (признана в России иноагентом), "Мумий Тролль", "Ночные снайперы". Все музыканты с «НАШЕго радио записывались. Проще сказать, кого не было у нас, ДДТ не было, "Сплина" не было», - отметил он.

Но не только рокеры ценят качественный звук, среди постоянных гостей студии замечены и Баста, и Егор Крид.

«Ели брать хип-хоп, Баста у нас записывался много раз, хотя у него своя студия, в которую он максимально вкладывается. Скриптонит записал здесь не один альбом, Егор Крид записывал альбом здесь. Крид на две недели студию снял», - вспоминает Куликов.

Он также рассказал и о мировых звездах, которые оценили уникальность и профессионализм «Vintage Records».

«У меня поменялась голова и мышление, когда я поассисстировал Крису Брауну - известному звукорежиссеру и продюсеру, который работал с Radiohead и так далее. Он записывал у нас группу Blast в 2008 году. Он студией остался доволен, альбом вышел, по качеству вопросов вообще никаких. Также я работал с Джоном Форте, он приезжал к нам. У него был тур, полгода был в России, мы записали половину альбома ему. Наташа Бедингфилд у нас была, из Лондона приезжала. Это все еще на базе ГИТИСа было. Уже здесь, когда переехали, к нам приезжали Марк Нидом – очень известный продюсер, который работал с Pink, Imagine Dragons. Он проводил у нас мастер-класс. И еще Джимми Дуглас. У них вся школа была аналоговая, школа того времени», - поделился собеседник НСН.

Многие не только отечественные, но и мировые звезды знают преимущества «Vintage Records», и приезжают записываться именно сюда. Например, в июне 2023 года звезда мирового джаза, американский контрабасист Эдди Гомес приехал в Россию записывать на студии новый альбом вместе с участниками квартета «Blues For 4» («Блюз на четверых»). В классический состав «Blues For 4» входят россияне Игорь Бутман и Андрей Кондаков, а также американцы Эдди Гомес и Ленни Уайт.

После успешной записи альбома Игорь Бутман рассказал НСН, почему американец Эдди Гомес решил записать альбом именно в России.

