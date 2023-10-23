«Только для профи!»: Аналоговая запись «Vintage Records» показывает уровень артиста

Руководитель звукозаписывающей студии «Vintage Records» Дмитрий Куликов признался НСН, что не каждый российский музыкант сейчас может записать свое музыкальное творчество в особо качественном «аналоговом» формате.

«Чтобы записываться в аналоге на пленку, нужно иметь определенный музыкальный уровень. Не каждый музыкант и артист сможет записаться, потому что в компьютере всегда можно сразу что-то порезать, подвигать, поменять. Этот уровень музыкантский, конечно, сегодня ниже. Некоторые музыканты узнают о своем уровне, когда приходят к нам в студию. Бывает, конечно, что музыканты хотят быстрее записаться, но тогда здесь очень сильно качество страдает. Потому что студия – это как церковь, сюда нужно приходить, размышлять, не молиться, конечно, но и не торопиться точно», - объяснил звукорежиссер.

Дмитрий Куликов вспомнил, как рэпер Баста был впечатлен качеством звучания в этой студии и просил «продать ему этот микрофон».

«Музыканты и артисты, которые разбираются в качестве звука, не только гонятся за популярностью, а еще и хотят качества, они приходят сюда за этим. Пришел Баста, например, записать барабаны и решил попробовать записать вокал. Записал, сравнил со своей студией и сказал сразу «продай микрофон». Я объяснил, что дело не только в микрофоне, дело во всем тракте, у нас максимальная натуральность звука. Поэтому, у нас много артистов, которые приходят к нам постоянно, хотя у них дома свои профессиональные студии», - рассказывает Куликов.

А гитарист одной из популярных рок-групп не мог смириться с «провалом» на студии и две недели занимался, чтобы вернуться в студию:

«Однажды пришел гитарист, группу называть не буду. Начали записывать, а он не может попасть «сам в себя», ему надо повторить, а он не может. В итоге смену закрыли, он ушел на нервах раньше времени. Потом вернулся через две недели и все получилось. Тогда он признался, что две недели занимался под метроном. И это не начинающая какая-то группа, это очень известный коллектив. Если музыканты могут записаться здесь, это показатель, экзамен для них», - добавил он.

Ранее Куликов признался НСН, что секреты качественного звучания основаны на уникальном аналоговом оборудовании студии «Vintage Records» и профессионализме ее звукорежиссеров. Именно поэтому студию часто выбирают ведущие российские музыканты и даже мировые звезды, специально для этого, приезжая в Россию.

