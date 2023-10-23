«Только для профи!»: Аналоговая запись «Vintage Records» показывает уровень артиста
Не все российские музыканты могут с первого раза качественно записаться в «аналоговом» звуке. Об этом НСН рассказал глава уникальной студии звукозаписи Vintage Records Дмитрий Куликов...
Руководитель звукозаписывающей студии «Vintage Records» Дмитрий Куликов признался НСН, что не каждый российский музыкант сейчас может записать свое музыкальное творчество в особо качественном «аналоговом» формате.
«Чтобы записываться в аналоге на пленку, нужно иметь определенный музыкальный уровень. Не каждый музыкант и артист сможет записаться, потому что в компьютере всегда можно сразу что-то порезать, подвигать, поменять. Этот уровень музыкантский, конечно, сегодня ниже. Некоторые музыканты узнают о своем уровне, когда приходят к нам в студию. Бывает, конечно, что музыканты хотят быстрее записаться, но тогда здесь очень сильно качество страдает. Потому что студия – это как церковь, сюда нужно приходить, размышлять, не молиться, конечно, но и не торопиться точно», - объяснил звукорежиссер.
Дмитрий Куликов вспомнил, как рэпер Баста был впечатлен качеством звучания в этой студии и просил «продать ему этот микрофон».
«Музыканты и артисты, которые разбираются в качестве звука, не только гонятся за популярностью, а еще и хотят качества, они приходят сюда за этим. Пришел Баста, например, записать барабаны и решил попробовать записать вокал. Записал, сравнил со своей студией и сказал сразу «продай микрофон». Я объяснил, что дело не только в микрофоне, дело во всем тракте, у нас максимальная натуральность звука. Поэтому, у нас много артистов, которые приходят к нам постоянно, хотя у них дома свои профессиональные студии», - рассказывает Куликов.
А гитарист одной из популярных рок-групп не мог смириться с «провалом» на студии и две недели занимался, чтобы вернуться в студию:
«Однажды пришел гитарист, группу называть не буду. Начали записывать, а он не может попасть «сам в себя», ему надо повторить, а он не может. В итоге смену закрыли, он ушел на нервах раньше времени. Потом вернулся через две недели и все получилось. Тогда он признался, что две недели занимался под метроном. И это не начинающая какая-то группа, это очень известный коллектив. Если музыканты могут записаться здесь, это показатель, экзамен для них», - добавил он.
Ранее Куликов признался НСН, что секреты качественного звучания основаны на уникальном аналоговом оборудовании студии «Vintage Records» и профессионализме ее звукорежиссеров. Именно поэтому студию часто выбирают ведущие российские музыканты и даже мировые звезды, специально для этого, приезжая в Россию.
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