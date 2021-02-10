«Чистая лотерея». Разлогов оценил шансы Кончаловского на «Оскар»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар». Картина будет бороться за награду в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН рассказал, что лента Кончаловского соответствует западным стереотипам мышления о происходящем в СССР. Фильм «Дорогие товарищи» основан на реальных событиях и рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в июне 1962 года.

«Картина "Дорогие товарищи!" довольно точно соответствует общим представлениям того, что происходило в Советском Союзе. По мнению западных обозревателей, и продолжает в той или иной форме происходить в России. Она соответствует западным стереотипам мышления. Она сделана с гражданским чувством по отношению к хрущевскому периоду именно по отношению к событиям в Новочеркасске. Я уже отмечал, что это наиболее очевидный кандидат, обладающий теми преимуществами, которые для этого необходимы - соответствием определенным взглядам, гуманистической позиции самого режиссера и блестящим исполнением роли Юлией Высоцкой», - отметил он.

Также в шорт-лист претендентов на кинопремию в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» вошла лента «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского. Он был создан совместными силами США и Норвегии, так что Россию на церемонии представлять не будет. Одним из исполнительных продюсеров фильма является известный голливудский актер Хоакин Феникс — экоактивист и защитник прав животных.