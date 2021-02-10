«Чистая лотерея». Разлогов оценил шансы Кончаловского на «Оскар»
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России в эфире НСН объяснил интерес киноакадемиков к фильму «Дорогие товарищи!», отметив полное соответствие картины западным стереотипам об СССР.
Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар». Картина будет бороться за награду в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН рассказал, что лента Кончаловского соответствует западным стереотипам мышления о происходящем в СССР. Фильм «Дорогие товарищи» основан на реальных событиях и рассказывает о расстреле рабочих в Новочеркасске в июне 1962 года.
«Картина "Дорогие товарищи!" довольно точно соответствует общим представлениям того, что происходило в Советском Союзе. По мнению западных обозревателей, и продолжает в той или иной форме происходить в России. Она соответствует западным стереотипам мышления. Она сделана с гражданским чувством по отношению к хрущевскому периоду именно по отношению к событиям в Новочеркасске. Я уже отмечал, что это наиболее очевидный кандидат, обладающий теми преимуществами, которые для этого необходимы - соответствием определенным взглядам, гуманистической позиции самого режиссера и блестящим исполнением роли Юлией Высоцкой», - отметил он.
Также в шорт-лист претендентов на кинопремию в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» вошла лента «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского. Он был создан совместными силами США и Норвегии, так что Россию на церемонии представлять не будет. Одним из исполнительных продюсеров фильма является известный голливудский актер Хоакин Феникс — экоактивист и защитник прав животных.
Разлогов заявил НСН, что обе картины российских режиссеров заслуживают попасть в число номинантов на «Оскар», что само по себе очень почетно.
«Шансы этих картин, разумеется, несколько выше, чем были в самом начале, когда на лучший зарубежный фильм было 93 кандидата. Сейчас у них шансов 1 к 15. Я думаю, что и у той, и у другой картины шансы попасть в номинацию есть, и довольно серьезные. Насчет самого "Оскара" я даже не говорю, это чистая лотерея. Но попасть в номинацию заслуживают обе картины, надеюсь, они благополучно перейдут в следующую фазу борьбы. Хотя если не перейдет, тоже ничего страшного. Шорт-лист "Оскара" для мировой киноиндустрии – это уже сам по себе очень серьезный аргумент», - добавил кинокритик.
Окончательный список кандидатов на «Оскар» представят 15 марта. Церемония вручения награды состоится 25 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Путин оценил публикацию The Lancet о вакцине «Спутник V»
- Путин раскритиковал госслужбы за «игры в статистику»
- «Яндекс» рассказал о смерти актрисы Хилькевич, но она жива
- Путин поручил кабмину изучить ситуацию с зарплатами бюджетников
- TikTok и SoundCloud помогут музыкантам деньгами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru