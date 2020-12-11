«Уникальный самоучка». Разлогов оценил вклад Ким Ки Дука в кино
Президент гильдии киноведов и кинокритиков в эфире НСН рассказал, чем корейский кинорежиссер отличался от именитых коллег по цеху.
Знаменитый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии из-за осложнений после коронавируса. Ему было 59 лет. Кинодеятель приехал в Латвию 20 ноября, чтобы приобрести недвижимость в Юрмале.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН рассказал, какой след режиссер оставил в искусстве.
«Это один из величайших режиссеров нашего времени, не только корейского или азиатского кино, а всего мирового. Фигура сложная, противоречивая, яркая. Это режиссер-самоучка и человек, безумно увлеченный своим делом. Первые его картины, в частности, «Остров» и «Реальный вымысел» шокировали жестким отношением к действительности и безжалостностью по отношению к зрителю. Это отражало творческий темперамент режиссера. В дальнейшем каждый его фильм становился сенсацией, но вскоре он столкнулся с экзистенциальным кризисом и отошел от дел. В уединении он снял картину «Ариран» про самого себя. Она позволила ему выйти из жизненного кризиса. На новом этапе творчества наиболее запоминающейся стала картина «Весна, лето, осень зима… и снова весна». Это такое философское размышление о смысле жизни с буддистскими акцентами», - напомнил кинокритик.
Разлогов отметил, что последние годы творчества Ким Ки Дука были омрачены скандалами.
«Актеры и актрисы упрекали режиссера в жестком отношении к ним. Режиссер стал персоной нон-грата во многих странах, но мне кажется, что его вклад в искусство более ценен, чем сложности во время съемок. Его последняя картина снята в Казахстане, поскольку он не мог вернуться на родину. После этого он уехал в Прибалтику и собирался работать над следующим произведением, но пал жертвой коронавируса. Его фильмы будут не только изучаться историками кино, но будут яркими свидетельствами жизни человечества», - заключил он.
Ким Ки Дук - обладатель главных наград Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Режиссер был членом жюри Московского международного кинофестиваля. Также он председательствовал в жюри Сочинского международного кинофестиваля и рассказал, что съемки его следующего фильма пройдут в России.
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