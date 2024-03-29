«Прощается со всеми?»: Адресатом новой песни Пугачевой «Береги» сочли Галкина

«Мне кажется, что песня “Береги” адресована близким людям. Это очень личное послание. Вряд ли это связано с терактом в “Крокус Сити Холле”, потому что песня и клип были готовы до этих трагических событий. Есть в этой композиции некое прощание — может быть, и со своим любимым, потому что 75 лет — это большой срок. Всем известно, что у Пугачевой масса всяческих заболеваний, наверное, она чувствует, что в какой-то момент ее может не стать, может, даже сейчас особенно остро. Наверное, это послание ее супругу — наказ беречь себя и детей. И страх, конечно, перед неизвестностью, перед смертью. “Береги” показалась мне очень тоскливой и печальной, тот самый случай, когда переслушивать не хочется: один раз послушал — и забыл. Думаю, она не останется надолго в памяти поклонников Пугачевой, которая сделала себе славу на других песнях», — сказал Полупанов.

Собеседник НСН добавил, что Пугачева также напомнила песней поклонникам о себе перед грядущим юбилеем.

«Накануне 75-летия Пугачева всячески старается напомнить о себе своей публике, часть которой, конечно, от нее не отвернулась. Безусловно, к ней приковано внимание, певица по-прежнему является ньюсмейкером, ее активно обсуждают как простые люди, так и знаменитости. Пугачева по-прежнему остается величиной вопреки ее позиции, вопреки тому, что ее муж несет чушь и поливает грязью Россию. Все равно у исполнительницы есть преданные поклонники, которым, конечно, Пугачева эту песню и представила», — отметил журналист.

Музыкальный обозреватель издания «Аргументы и факты» выразил уверенность, что песня «Береги» попала бы в радиоэфир, если бы Пугачева осталась в России.

«Если бы певица жила в России, если бы она четко выразила свою позицию, поддержала бы россиян, то ее песня попала бы в эфир. Но она уехала, когда запахло жареным. Настоящий народный артист все-таки остается со своим народом и разделяет с ним горести, беды, радости и даже позор. Пугачева, на мой взгляд, испугалась за детей, за то, что может произойти с супругом, который занял ярко выраженную антироссийскую позицию, поэтому она просто позорно бежала», — подчеркнул собеседник НСН.