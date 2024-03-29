«Прощается со всеми?»: Адресатом новой песни Пугачевой «Береги» сочли Галкина
Новой песней «Береги» Алла Пугачева напомнила о себе своим поклонникам в преддверии юбилей, однако это еще и личное послание, в котором есть и страх, и тоска, и печаль, сказал НСН Владимир Полупанов.
Песней «Береги» Алла Пугачева прощается со своим мужем и детьми, завещает им беречь себя, это очень личное и печальное послание. Об этом НСН заявил журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов.
Ранее народная артистка СССР, певица Алла Пугачева выпустила новую песню и клип под названием «Береги». Мужскую партию в композиции исполнил малоизвестный певец Женя Моисеев, слова написаны Константином Губиным. Полупанов назвал «Береги» очень грустным и личным посланием и предположил, что Пугачева адресовала композицию своему мужу Максиму Галкину (внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов).
«Мне кажется, что песня “Береги” адресована близким людям. Это очень личное послание. Вряд ли это связано с терактом в “Крокус Сити Холле”, потому что песня и клип были готовы до этих трагических событий. Есть в этой композиции некое прощание — может быть, и со своим любимым, потому что 75 лет — это большой срок. Всем известно, что у Пугачевой масса всяческих заболеваний, наверное, она чувствует, что в какой-то момент ее может не стать, может, даже сейчас особенно остро. Наверное, это послание ее супругу — наказ беречь себя и детей. И страх, конечно, перед неизвестностью, перед смертью. “Береги” показалась мне очень тоскливой и печальной, тот самый случай, когда переслушивать не хочется: один раз послушал — и забыл. Думаю, она не останется надолго в памяти поклонников Пугачевой, которая сделала себе славу на других песнях», — сказал Полупанов.
Собеседник НСН добавил, что Пугачева также напомнила песней поклонникам о себе перед грядущим юбилеем.
«Накануне 75-летия Пугачева всячески старается напомнить о себе своей публике, часть которой, конечно, от нее не отвернулась. Безусловно, к ней приковано внимание, певица по-прежнему является ньюсмейкером, ее активно обсуждают как простые люди, так и знаменитости. Пугачева по-прежнему остается величиной вопреки ее позиции, вопреки тому, что ее муж несет чушь и поливает грязью Россию. Все равно у исполнительницы есть преданные поклонники, которым, конечно, Пугачева эту песню и представила», — отметил журналист.
Музыкальный обозреватель издания «Аргументы и факты» выразил уверенность, что песня «Береги» попала бы в радиоэфир, если бы Пугачева осталась в России.
«Если бы певица жила в России, если бы она четко выразила свою позицию, поддержала бы россиян, то ее песня попала бы в эфир. Но она уехала, когда запахло жареным. Настоящий народный артист все-таки остается со своим народом и разделяет с ним горести, беды, радости и даже позор. Пугачева, на мой взгляд, испугалась за детей, за то, что может произойти с супругом, который занял ярко выраженную антироссийскую позицию, поэтому она просто позорно бежала», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Полупанов рассказал о Евгении Моисееве и Константине Губине, участвовавших в создании песни «Береги».
«Не стоит связывать фамилию некоего Евгения Моисеева с покойным певцом Борисом Моисеевым. Это два разных человека, просто однофамильцы. Я не знаю, кто такой Евгений Моисеев, не слышал о нем никогда, в отличие от автора песни Константина Губина. Он как раз довольно известен и занимает довольно патриотическую позицию. У него есть знаменитая песня про танк “Алеша” и масса других композиций, которыми он снабжает наших артистов в диапазоне от Льва Лещенко и Ирины Аллегровой до Андрея Косинского (песня “#НЕМОСКВИЧ”). Кстати, он не только автор текста к новой песне Пугачевой, но и автор музыки, поэтому наверняка он вложил в композицию какие-то свои переживания, которые совпали с чувствами Пугачевой», — подытожил он.
Ранее Пугачева выпустила песню «Не беспокойся за меня» на свои собственные стихи. В клипе на композицию показаны кадры из концертов певицы. Исполнительница поет, что ей приснился бой, но кто-то вынес ее из огня.
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