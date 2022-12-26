Объявлены претенденты на кинопремию «Золотой орел»
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила в понедельник номинантов на премию «Золотой орел».
На звание «Лучшего фильма» претендуют «Сердце Пармы» режиссера Антона Мегердичева, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Чемпион мира» Алексея Сидорова, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого и «Однажды» в пустыне» Андрея Кравчука.
В числе претендентов на победу в номинации «Лучшая мужская роль в кино» Никита Ефремов, Антон Момот и Иван Янковский, в номинации «Лучшая женская роль в кино» - Ирина Старшенбаум, Дарья Жовнер и Елена Ербакова.
Церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел» пройдет 27 января.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил НСН, что лидерами по кассовым сборам в 2022 году стали фильмы «Сердце Пармы» и «Ёлки 9».
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