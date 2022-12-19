«Феноменальные убытки»: Шнейдеров назвал уходящий год провальным для киноиндустрии

Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН признался, что уходящий 2022 год не порадовал его с точки зрения искусства в кино. Он отметил, что большие кассовые сборы некоторых фильмов ничего не говорят о качестве картины.

«Популярность и качество – это достаточно разные вещи. Популярность определяется кассовыми сборами, а качество определяется искусством. С точки зрения кассовых сборов это, конечно, «Сердце Пармы» и вышедшие «Ёлки 9». С точки зрения искусства меня в целом ни один фильм года ушедшего не порадовал. Более-менее «Дом Gucci», «Лакричная пицца» и очень приличное кино «Календарь ма(й)я», проваленный из-за недостатка рекламы и многочисленных ошибок в прокате», - рассказал Шнейдеров.

С легкостью кинокритик перечислил худшие для него фильмы в этом году, а также огорчённо заметил, что многие хорошие работы российский зритель на смог увидеть на больших экранах.

«Худшими фильмами для меня стали «Матрица: Воскрешение», я так ждал это кино, и чудовищная картина «Чемпион мира». Фильм с бюджетом на 800 миллионов снимали в «Доме кино» - это охальное и наглое воровство! Те фильмы, которые я хотел увидеть, не вышли в России на экране из-за бойкота американских студий», - сказал собеседник НСН.