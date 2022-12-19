«Феноменальные убытки»: Шнейдеров назвал уходящий год провальным для киноиндустрии
Кинокритик назвал худшие фильмы года и более успешные, а также дал свой прогноз на 2023 год.
Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН признался, что уходящий 2022 год не порадовал его с точки зрения искусства в кино. Он отметил, что большие кассовые сборы некоторых фильмов ничего не говорят о качестве картины.
«Популярность и качество – это достаточно разные вещи. Популярность определяется кассовыми сборами, а качество определяется искусством. С точки зрения кассовых сборов это, конечно, «Сердце Пармы» и вышедшие «Ёлки 9». С точки зрения искусства меня в целом ни один фильм года ушедшего не порадовал. Более-менее «Дом Gucci», «Лакричная пицца» и очень приличное кино «Календарь ма(й)я», проваленный из-за недостатка рекламы и многочисленных ошибок в прокате», - рассказал Шнейдеров.
С легкостью кинокритик перечислил худшие для него фильмы в этом году, а также огорчённо заметил, что многие хорошие работы российский зритель на смог увидеть на больших экранах.
«Худшими фильмами для меня стали «Матрица: Воскрешение», я так ждал это кино, и чудовищная картина «Чемпион мира». Фильм с бюджетом на 800 миллионов снимали в «Доме кино» - это охальное и наглое воровство! Те фильмы, которые я хотел увидеть, не вышли в России на экране из-за бойкота американских студий», - сказал собеседник НСН.
На будущий год Шнейдеров также не смотрит с оптимизмом. По его мнению, ждать возращения Голливуда не приходится, как и надеяться на российское кино.
«На мой взгляд, новые российские фильмы не смогут вернуть зрителя в кинотеатры. Убытки, которая несет российская киноиндустрия, феноменальны, они перевалили за 10 миллиардов рублей. Я жду фильм Николая Лебедева «Нюрнберг», жду работу Клима Шипенко «Декабрь» про Есенина. Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и прокатное удостоверение вдруг получит «Ампир V» Виктора Гинбзурга по Пелевину. На возвращение большого Голливуда я не надеюсь», - заключил он.
Российским зрителям было интересно смотреть много картин в кинотеатрах в 2022 году, но фильма, сопоставимого с «Сердцем Пармы», за этого год не было в российском прокате, рассказал ранее генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.
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