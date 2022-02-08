Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Американская киноакадемия в ходе трансляции на своём YouTube-канале объявила список номинантов на премию «Оскар». 94-я церемония награждения должна состояться 27 марта.
За статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» поборются Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Уилл Смит («Король Ричард»).
В номинации «Лучшая женская роль» в финал вышли Николь Кидман («В роли Рикардо»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери») и Кристен Стюарт («Спенсер»).
Лучший фильм киноакадемики будут выбирать из таких работ, как «Белфаст», «CODA: Ребёнок глухих родителей» «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Вестсайдская история».
Ранее организаторы антипремии «Золотая малина», которую будут вручать накануне Оскара, 26 марта, объявили, что все работы Брюса Уиллиса в прошлом году являются неудачными, поэтому для них создали специальную номинацию «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».
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